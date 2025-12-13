Gesundheitsbad Actinon im Erzgebirge bietet erstmals Babyschwimmen an

Aue
Das Gesundheitsbad Actinon startet im Februar einen neuen Kurs. Der richtet sich an Eltern mit Kleinkindern.
Auf ein neues Angebot ab Februar macht das Gesundheitsbad Actinon in Bad Schlema aufmerksam. Dafür kann man sich schon jetzt anmelden. Am 23. Februar startet im Actinon der erste Kleinkinderschwimmkurs. Gedacht ist dieser für Eltern mit Kindern im Alter von einem bis zweieinhalb Jahren. „Auf spielerische Weise wollen wir Bewegungsfreude,...
