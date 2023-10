Getötete Ehefrau in Aue: Prozessauftakt gegen 48-Jährigen am Landgericht

Im April war eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in Aue getötet worden. Jetzt muss sich ihr Ehemann wegen Totschlags vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Der erste Termin steht in Kürze an.

Nachdem Ende April in Aue eine Frau getötet worden war, muss sich ihr Ehemann ab Montag vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz wirft dem 48-Jährigen Totschlag vor. Bis Anfang Dezember sind insgesamt fünf Termine angesetzt. Der Mann saß zuletzt in Untersuchungshaft.