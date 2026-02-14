Gießerei-Chef aus dem Erzgebirge: „Die Branche erlebt die schlimmste Krise seit der Wiedervereinigung.“

Die Branche hat seit 2018 ein Viertel ihrer Mitarbeiter verloren. Jetzt hat die Bundesregierung einen günstigen Industriestrompreis versprochen - für Max Jankowsky aus Lößnitz eine Mogelpackung.

An der Ortsdurchfahrt von Lößnitz im Erzgebirge ist jede Woche Feuerwerk. Allerdings bekommt man davon wenig mit. Auch der Geruch, den offenes Feuer und geschmolzenes Metall verströmen, dringt kaum nach außen. Die GL Gießerei Lößnitz hat in den vergangenen Jahren in die Filtertechnik investiert. Drinnen aber läuft vieles noch so ähnlich...