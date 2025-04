Großeinsatz der Polizei an Brennpunkt in Aue: Beamte finden Drogen, Messer und zwei Vermisste

In der Innenstadt von Aue hat es am Dienstag eine große Polizeikontrolle gegeben. 60 Beamten haben eine Gruppe von Jugendlichen ins Visier genommen, die für viele Straftaten verantwortlich gemacht wird. Gibt es einen Zusammenhang zu dem Messervorfall an der Oberschule?

Kurz vor 17 Uhr fahren mehrere Polizeifahrzeuge auf den Auer Postplatz. Beamte steigen aus und beginnen mit ihren Kontrollen. Am Eingang der geschlossenen Post überprüfen sie einen jungen Mann. Auf der gegenüberliegenden Seite am Bürgerhaus halten Bereitschaftspolizisten eine Gruppe von Jugendlichen an. Es ist der Beginn einer sogenannten...