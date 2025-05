Großer Bahnhof am Unteren Bahnhof: Darum kurbelt eine Stadt im Erzgebirge die Sanierung an

Die 10. Landesgartenschau in Aue-Bad Schlema wurde zwar von 2026 auf 2027 vertagt. Doch eine Pause können sich die Gastgeber nicht gönnen. Die Vorbereitungen schreiten vielerorts voran.

Der Untere Bahnhof in Niederschlema ist eingerüstet. Nun hat der Stadtrat von Aue-Bad Schlema das nächste Baulos vergeben. Für eine „unterschwellige Sanierung“, wie es im Beschluss heißt. So soll das geschichtsträchtige Gebäude, das aus Richtung Hartenstein für Besucher zugleich den „Einstieg“ in die 10. Sächsische...