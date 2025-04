Hammer-Fachmarkt im Erzgebirge schließt zum Monatsende – alles nur wegen Straßensperrung?

Seit 2017 ist der Einrichtungsmarkt Hammer an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ansässig gewesen. Nun läuft der Ausverkauf. Hat jahrelanger Straßenbau dem Laden das Genick gebrochen? Was das Unternehmen sagt.

Zuletzt im April vorigen Jahres war auf der B 169 zwischen Schneeberg und Aue-Bad Schlema kein Durchkommen mehr. Für mehrere Wochen. Auch 2023 schon war die Verkehrsader für lange Zeit voll gesperrt. Anlieger und Pendler, die die Strecke regelmäßig nutzen, mussten weiträumige Umleitungen auf sich nehmen. Denn die Fahrbahn wurde auf mehreren...