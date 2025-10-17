Hautärzte-Notstand im Erzgebirge: Jetzt springt der Hausarzt ein

Lange Wartezeiten und volle Praxen – viele Patienten im Erzgebirge kennen das Problem. Ein neues Projekt soll helfen, schneller einen Termin bei Hautkrankheiten zu bekommen. Wie genau funktioniert das?

Volle Praxen, keine freien Termine, lange Wege: Über einen Notstand bei Hausärzten im Erzgebirge wird schon seit einiger Zeit berichtet. Nun versucht sich die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, kurz KV Sachsen, die die ambulante medizinische Versorgung sicherstellt, an einer neuen Lösung – und zwar einer der digitalen Art.