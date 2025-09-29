Herbstlicher Farbtupfer in der Innenstadt von Aue: Beet grüßt jetzt mit „Glück auf!“

Das bekannte Wismut-Wappen-Beet in Aue hat einen herbstlichen Farbtupfer erhalten. Dafür kommen tausende Pflanzen zum Einsatz.

Neuer Farbtupfer für die Innenstadt von Aue: Das bekannte Wismut-Wappen-Beet unterhalb der Bahnhofsbrücke ist neu bepflanzt worden – und grüßt jetzt mit „Glück auf!“. Das berichtet die Stadtverwaltung von Aue-Bad Schlema. Es erstrahle in frischer Herbstpracht, erklärt eine Sprecherin.