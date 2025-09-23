Herzstillstand beim Blasmusik-Festival: Warum eine Stadt im Erzgebirge jetzt auf Defibrillatoren setzt

Aue
Sechs neue Standorte für Automatisierte Externe Defibrillatoren sollen in Schneeberg die Überlebenschancen im Notfall erhöhen. Insgesamt sind 14 Geräte in der Stadt geplant.
Es kann jederzeit passieren. So auch beim Internationalen Blasmusikfestival in Bad Schlema: Während der Eröffnung am Freitag brach einer der Mitwirkenden plötzlich zusammen: Herzstillstand.
