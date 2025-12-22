Hilfsaktion mit 1000 Brillen: Die unglaubliche Verbindung eines Erzgebirgers zu Albert Schweitzer

Im Erzgebirge gefertigt und in Afrika getragen: Ein Auer Optiker folgte seinem Herzen und half dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Damit begann eine ungewöhnliche Geschichte zweier Männer.

Wenn in Aue heute der Name Albert Schweitzer fällt, denken viele zuerst an die gleichnamige Schule an der Robert-Koch-Straße. Doch was kaum jemand weiß: Eine besondere Geschichte verbindet die Stadt mit dem großen Humanisten. Sie beginnt in einer kleinen Werkstatt des Augenoptiker-Fachgeschäfts Fleck.