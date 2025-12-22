MENÜ
  • Hilfsaktion mit 1000 Brillen: Die unglaubliche Verbindung eines Erzgebirgers zu Albert Schweitzer

Heinrich Fleck (links oben) und Albert Schweitzer (links unten) schrieben sich mehrere Briefe, die von großem Respekt geprägt sind.
Heinrich Fleck (links oben) und Albert Schweitzer (links unten) schrieben sich mehrere Briefe, die von großem Respekt geprägt sind. Bild: Lara Lässig
Albert Schweitzer packte stets selbst mit an. Auf diesem Bild ist er bereits 86 Jahre alt.
Albert Schweitzer packte stets selbst mit an. Auf diesem Bild ist er bereits 86 Jahre alt. Bild: Repro: Lara Lässig
Albert Schweitzer trägt Flecks Brille. Sie war ein sehr fortschrittliches, extra leichtes Model, welches nicht so schnell bei der Hitze von der Nase rutschen konnte.
Albert Schweitzer trägt Flecks Brille. Sie war ein sehr fortschrittliches, extra leichtes Model, welches nicht so schnell bei der Hitze von der Nase rutschen konnte. Bild: Repro: Lara Lässig
Matthias (hinten) und Albrecht Fleck an einer 200-Grad-Netzhautkamera, der bis dato einzigen bei Sachsens Augenoptikern.
Matthias (hinten) und Albrecht Fleck an einer 200-Grad-Netzhautkamera, der bis dato einzigen bei Sachsens Augenoptikern. Bild: Lara Lässig
Aue
Hilfsaktion mit 1000 Brillen: Die unglaubliche Verbindung eines Erzgebirgers zu Albert Schweitzer
Von Lara Lässig
Im Erzgebirge gefertigt und in Afrika getragen: Ein Auer Optiker folgte seinem Herzen und half dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Damit begann eine ungewöhnliche Geschichte zweier Männer.

Wenn in Aue heute der Name Albert Schweitzer fällt, denken viele zuerst an die gleichnamige Schule an der Robert-Koch-Straße. Doch was kaum jemand weiß: Eine besondere Geschichte verbindet die Stadt mit dem großen Humanisten. Sie beginnt in einer kleinen Werkstatt des Augenoptiker-Fachgeschäfts Fleck.
