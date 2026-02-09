Holzschutzgutachten und Neuvermessung – für das Stützengrüner Patrizierhaus wird Geld gebraucht

Die Gemeinde will das fast leere Gebäude an der Bundesstraße wieder nutzbar machen. Dafür sind dieses Jahr einige Dinge geplant, das aber kostet. Stützengrün sammelt dafür nun Spenden.

Für das sanierungsbedürftige Patrizierhaus in Stützengrün sind 2026 mehrere Vorhaben geplant. So soll für das historisch bedeutsame Objekt an der B169 ein Holzschutzgutachten gemacht werden, das 4000 bis 5000 Euro kosten könnte, wie Bürgermeister Volkmar Viehweg schätzt.