Holztransporter kippt in Eibenstock um: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat es am Mittwoch in Eibenstock gegeben, nachdem am Nachmittag ein Holztransporter von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt war. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit unklar. "Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen", berichtete ein Polizeisprecher am Abend.