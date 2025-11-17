„Hutzenohmd am Wanderspace“: Warum es vier Schiffscontainer in Bad Schlema „angespült“ hat

Der temporäre Treffpunkt dient als Bühne und Workshop-Raum gleichzeitig. Vor allem junge Leute sind angesprochen, dort Ideen zu entwickeln und sich einzubringen.

Als Räuchermännchen waren sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen, die bunten Würfel, Kugeln und Zylinder aus dem 3D-Drucker. Doch in Verbindung mit einem Grundkörper aus Holz konnten Kreative damit am Sonnabend tatsächlich Räucherfiguren basteln. Und zwar beim ersten „Hutzenohmd am Wanderspace“ in Bad Schlema.