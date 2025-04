Immer wieder Garagen-Einbrüche im Erzgebirge: Polizei stellt Verdächtige – Sind sie für Serie verantwortlich?

Erneut ist es im Raum Schwarzenberg zu einem Garageneinbruch gekommen. Dieses Mal konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnappen. Sind sie auch für die Einbruchserie der vergangenen Tage in der Region verantwortlich?

Immer wieder hat die Polizei seit mehreren Wochen Einbrüche in Garagen in der Region vermeldet. Von einem weiteren Fall wurde am Mittwoch berichtet, doch dieses Mal konnten Beamte zwei Tatverdächtige schnappen. Was ist passiert?