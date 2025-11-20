Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen

Aue
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
„Die Stadtwerke werden künftige keinen Strom mehr an Großkunden liefern. Das Risiko ist zu hoch.“ Dieser Satz von Aue-Bad Schlemas Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ließ aufhorchen. Gefallen war er kürzlich in einer Stadtratssitzung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.