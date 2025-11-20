Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen

Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.

„Die Stadtwerke werden künftige keinen Strom mehr an Großkunden liefern. Das Risiko ist zu hoch.“ Dieser Satz von Aue-Bad Schlemas Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ließ aufhorchen. Gefallen war er kürzlich in einer Stadtratssitzung. „Die Stadtwerke werden künftige keinen Strom mehr an Großkunden liefern. Das Risiko ist zu hoch.“ Dieser Satz von Aue-Bad Schlemas Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ließ aufhorchen. Gefallen war er kürzlich in einer Stadtratssitzung.