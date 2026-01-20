Kaufhauskette Woolworth will im Februar neues Geschäft im Erzgebirge eröffnen

Nach einem Jahr Leerstand tut sich etwas in der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue. Woolworth baut um. Die Eröffnung soll schon bald sein.

In der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue tut sich nach einem Jahr Leerstand etwas: Nachdem die Kaufhauskette Woolworth die Geschäftsräume, die zum Simmelcenter Aue gehören, zu Beginn des Jahres übernommen hat, laufen aktuell Umbauarbeiten.