  • Kaufhauskette Woolworth will im Februar neues Geschäft im Erzgebirge eröffnen

Woolworth hat die ehemalige Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue übernommen.
Aue
Kaufhauskette Woolworth will im Februar neues Geschäft im Erzgebirge eröffnen
Von Heike Mann
Nach einem Jahr Leerstand tut sich etwas in der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue. Woolworth baut um. Die Eröffnung soll schon bald sein.

In der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue tut sich nach einem Jahr Leerstand etwas: Nachdem die Kaufhauskette Woolworth die Geschäftsräume, die zum Simmelcenter Aue gehören, zu Beginn des Jahres übernommen hat, laufen aktuell Umbauarbeiten.
