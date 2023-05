Kinderchor aus Afrika sucht mit Konzert neue Paten im Erzgebirge

Ein Konzert für Waisenkinder in Afrika findet am Freitag in Schneeberg statt. Die Freie evangelische Gemeinde Schneeberg lädt dazu ins Gemeindezentrum an der Scheunenstraße ein. Konzertbeginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Konzert wird vom Kinderchor des größten sozialen Netzwerkes von Uganda "Vision for Africa" gestaltet, das für...