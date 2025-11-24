Kleintransporter auf Sommerrädern stößt im Erzgebirge gegen Haus

Der Schaden bei dem Unfall in Raschau beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Raschau-Markersbach.

Schaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Unfall entstanden, der sich in der Nacht zu Montag in Raschau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war ein Mann mit seinem Mercedes-Kleintransporter gegen 2.30 Uhr auf der winterglatten Mühlstraße in Richtung Ortskern unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach links von der Straße abkam und gegen eine Hauswand stieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass am Mercedes Sommerräder montiert waren. Der Sachschaden am Kleintransporter und dem Haus beläuft sich auf insgesamt rund 16.000 Euro, heißt es in der Mitteilung abschließend. (bz)