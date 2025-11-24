Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kleintransporter auf Sommerrädern stößt im Erzgebirge gegen Haus

Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen.
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen. Bild: Harry Härtel
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen.
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen. Bild: Harry Härtel
Aue
Kleintransporter auf Sommerrädern stößt im Erzgebirge gegen Haus
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden bei dem Unfall in Raschau beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Raschau-Markersbach.

Schaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Unfall entstanden, der sich in der Nacht zu Montag in Raschau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war ein Mann mit seinem Mercedes-Kleintransporter gegen 2.30 Uhr auf der winterglatten Mühlstraße in Richtung Ortskern unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach links von der Straße abkam und gegen eine Hauswand stieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass am Mercedes Sommerräder montiert waren. Der Sachschaden am Kleintransporter und dem Haus beläuft sich auf insgesamt rund 16.000 Euro, heißt es in der Mitteilung abschließend. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
15:17 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit parkendem Mercedes-Kleintransporter
Am frühen Donnerstagmorgen krachte es in Hohndorf bei Stollberg.
45.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Hohndorf bei Stollberg. Was passierte.
Holk Dohle
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:43 Uhr
1 min.
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.
Thomas Gräf
15.11.2025
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Polizei bilanziert Schaden von mehr als 10.000 Euro
Am Freitagabend ist zwischen Raschau und Pöhla ein Baum auf ein Auto gestürzt.
Die Staatsstraße zwischen Raschau und Pöhla war am Freitagabend mehrere Stunden gesperrt. Grund dafür waren Rettungs- beziehungsweise Bergungsarbeiten.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel