Kochen gegen Einsamkeit, Ängste, Sucht: Wie ein Team im Erzgebirge hilft, wenn das Leben zu schwer wird

Aue
Wer im Erzgebirge einen Termin beim Psychologen braucht, muss oft Monate warten. In Aue will eine psychosoziale Kontaktstelle diese Lücke schließen und bietet schnelle Hilfe für Menschen in Krisen. Ein Ortsbesuch.
Die Kartoffeln sind geschält und die Krautwickel im Ofen. Es riecht nach gutem Essen. Die Laune bei den Köchen steigt. Es wird viel gelacht kurz vor dem gemeinsamen Mittagessen. Das sei ein Ritual, erklärt Sozialpädagogin Corina Weinert. „Ein wichtiges Ritual, weil es den Tag unserer Gäste strukturiert“, sagt die 39-Jährige von der...
