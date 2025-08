Kommentar zur Millioneninvestition in Aue: Warum ich mich auf den neuen „Stadtstrand“ freue

Ein „Stadtstrand“ für Aue? Als Teil einer millionenschweren Hochwasserschutzmaßnahme sollen in der Innenstadt mehrere Treppen hinab zur Mulde entstehen. Die werten die City auf, meint „Freie Presse“-Redakteurin Heike Mann.

„Aue bekommt einen Stadtstrand!“ So begeistert kommentierte Aues Stadtsprecherin Jana Kurwig die Pläne der Landestalsperrenverwaltung, an der Zwickauer Mulde neue Zugänge zum Fluss in Form von großen, begehbaren Freitreppen und einen Fußweg entlang des Gewässers zwischen zwei solchen Bauwerken zu schaffen. „Na ja, eher eine...