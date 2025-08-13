Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kripo stellt bei Wohnungsdurchsuchung im Erzgebirge vier Kilogramm Marihuana sicher

Rund vier Kilogramm Marihuana hat die Kriminalpolizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Lauter-Bernsbach sichergestellt.
Aue
Kripo stellt bei Wohnungsdurchsuchung im Erzgebirge vier Kilogramm Marihuana sicher
Von Holk Dohle
Ein Rauschgiftspürhund deckt in Marihuana-Lager in Lauter-Bernsbach auf. Der Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Rund vier Kilogramm Marihuana haben Beamte der Kriminalpolizei am Dienstagmorgen bei einer Wohnungsdurchsuchung in Lauter-Bernsbach sichergestellt. Grund für die Wohnungsdurchsuchung war laut Polizeidirektion Chemnitz ein Verfahren gegen einen gambischen Staatsbürger. Der 25-Jährige steht im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Bei der...
