Kunst junger Leute wird im Kulturhaus Aue präsentiert

Aue
Mehr als 150 Exponate aus dem Kinder- und Jugendkunstsymposium „Trau Dich!“ sind ab sofort im Foyer des Auer Kulturhauses zu sehen.
Das Foyer im Kulturhaus Aue zeigt sich als besondere Kunstgalerie. Präsentiert werden Klöppel-, Filz- und Schnitzarbeiten sowie Malereien. Die Werke sind beim Kinder- und Jugendkunstsymposium „Trau Dich!“ in Schwarzenberg 2024 zum Thema „Zirkus - Manege frei“ und dieses Jahr unter dem Motto „Schlösser und ihre Geheimnisse“...
