Aue-Bad Schlema 4 min.

Ungewöhnlicher Anblick über Aue: Wieso fliegen hier Strommasten durch die Luft?

Wer am Dienstag in Aue unterwegs war, der hat am Himmel womöglich ein ganz besonderes Schauspiel beobachtet. Ein Hubschrauber hat dort mehrere Strommasten durch die Luft geflogen.