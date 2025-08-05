Kurort im Erzgebirge muss 2026 den Radonheilbad-Titel verteidigen: So soll es gelingen

Aue
2026 wird der Titel Radonheilbad für Bad Schlema überprüft. Behalten will man den Status unbedingt. Der sei ein Wirtschaftsfaktor, schaffe Arbeitsplätze. Doch für den Ort gibt es vorab einiges zu tun.
Geschätzt 30.000 bis 40.000 Euro wird es wohl kosten. So viel nimmt die Stadt Aue-Bad Schlema in die Hand, um 2026 den Titel Radonheilbad für Bad Schlema mit Wildbach zu verteidigen. Die Mittel fließen beispielsweise in Gutachten, die dafür nötig seien.
