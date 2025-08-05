Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kurort im Erzgebirge muss 2026 den Radonheilbad-Titel verteidigen: So soll es gelingen

Blick auf den Kurpark in Bad Schlema. 2026 gilt es, den Titel Radonheilbad für Bad Schlema zu verteidigen.
Blick auf den Kurpark in Bad Schlema. 2026 gilt es, den Titel Radonheilbad für Bad Schlema zu verteidigen.
Aue
Kurort im Erzgebirge muss 2026 den Radonheilbad-Titel verteidigen: So soll es gelingen
Von Irmela Hennig
2026 wird der Titel Radonheilbad für Bad Schlema überprüft. Behalten will man den Status unbedingt. Der sei ein Wirtschaftsfaktor, schaffe Arbeitsplätze. Doch für den Ort gibt es vorab einiges zu tun.

Geschätzt 30.000 bis 40.000 Euro wird es wohl kosten. So viel nimmt die Stadt Aue-Bad Schlema in die Hand, um 2026 den Titel Radonheilbad für Bad Schlema mit Wildbach zu verteidigen. Die Mittel fließen beispielsweise in Gutachten, die dafür nötig seien.
