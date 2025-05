Ladendiebe im Erzgebirge gestellt: Polizei nimmt zwei Tschechen fest

In einem Geschäft in Aue waren den Mitarbeitern zwei Männer aufgefallen, die Ware aus dem Regal nahmen, ohne zu bezahlen. Sie riefen die Polizei.

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstagnachmittag von der Polizei in Aue gestellt worden. Die beiden waren zuvor in einem Geschäft an der Poststraße dadurch aufgefallen, dass sie zwei Parfüms aus dem Regal genommen, aber nicht bezahlt hatten. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten wenig später mit Hilfe der...