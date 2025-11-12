Landfrauenverein aus dem Erzgebirge stellt beim Buttern um: Warum Holz von Edelstahl abgelöst wird

Aue
Es ist hygienischer und leichter zu händeln, das neue Butterfass der Landfrauen Westerzgebirge mit Sitz in Lindenau. Das Küchengerät ist ein Herzstück in der Arbeit des Vereins, der Traditionen wahrt.
Langsam und gleichmäßig dreht Andreas Schädlich die Kurbel. „Das geht ja leicht“, sagt der Apotheker und Schneeberger Stadtrat verwundert. Nach ein paar Minuten öffnen er und die Lindenauer Landfrauen neugierig den Deckel, um einen Blick in den viereckigen Behälter zu werfen. Es hat geklappt: Aus Milchsahne ist Butter geworden. In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.