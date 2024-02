Leckerster Pfannenkuchen im Erzgebirge gesucht: In der Bäckerei Hänel in Lauter heißt die Geheimzutat Liebe

Pfannenkuchen und Fasching, das gehört zusammen. In der Bäckerei Hänel in Lauter ist das Gebäck diese Woche teilweise schon vor Ladenschluss ausverkauft gewesen. Der Bäckermeister fühlt sich geehrt.

Er fühlt sich geehrt, sagt Wieland Hänel. Seine Bäckerei in Lauter hat es dieses Jahr bei einer Abstimmung der „Freien Presse“ immerhin schon in die Top-Ten der Pfannkuchen-Lieblinge im Erzgebirge geschafft. Noch bis Sonntag läuft die Suche: Wer bäckt in der Region den leckersten? Mitmachen kann jeder; bis Donnerstag ist bereits mehr als...