Lippenbekenntnisse aus dem Erzgebirge zum Tag des Kusses: „Wir gehen nie ohne Gute-Nacht-Kuss ins Bett“

Der 6. Juli ist der Tag des Kusses. Die „Freie Presse“ wollte daher von Erzgebirgern wissen: Wie küsst Mann oder Frau – mehrmals täglich, mit Zunge oder gar nicht? Und: Welche Bedeutung hat das Küssen?

„Was? Noch nie gehört.“ So oder so ähnlich reagierten alle Erzgebirger, die die „Freie Presse“ zum Tag des Kusses am 6. Juli befragt hat. Dieser soll die Bedeutung des Küssens würdigen, sowohl in romantischen als auch in freundschaftlichen Beziehungen. Doch obwohl bei vielen unbekannt: Auf die Frage anlässlich des Aktionstags, ob und...