Lößnitz: Langfinger pflücken eiserne Rose in historischer Werkstatt

Während des Kellerfestes in der Muhme wurde dem Schmied Christian Schöberl ein Familienerbstück gestohlen. Er möchte die Arbeit seines Ururgroßvaters wiederhaben und richtet einen Appell an den Dieb. Aber nicht nur an ihn.

Samstagabend, Kellerfest in der Muhme. Christian Schöberl (38) hatte sich auf einen gemütlichen Abend gefreut. Er stand am Amboss und führte das alte Handwerk des Schmiedens vor. Für seine Gäste gab es Schieböcker und Bier. Auf einer Werkbank hatte der Metallbauermeister historische Werkzeuge und Arbeiten aus der Schmiedewerkstatt...