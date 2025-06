Mann wird auf Altmarkt in Aue krankenhausreif geschlagen

Vier bis sechs Täter haben mitten in Aue einen 45-Jährigen geschlagen und getreten. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Vier bis sechs unbekannte Männer haben am späten Donnerstagabend auf dem Altmarkt in Aue einen Mann krankenhausreif geschlagen und getreten. Wie der Sprecher der Polizeidirektion Andrzej Rydzik mitteilte, meldete ein Zeuge den Angriff der Gruppe, der gegen 23.25 Uhr geschah. Das 45-jährige Opfer wurde wegen seiner schweren Verletzungen in ein...