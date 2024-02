Markus Maria Profitlich auf Jubiläums-Tour: „Goldne Sonne“ Schneeberg setzt auf Comdey

Mit dem Besten aus 35 Jahren ist der Schauspieler und Synchronsprecher im Erzgebirge gewesen. Was die Zuschauer sagen und was sich die Verantwortlichen bei der Programmplanung gedacht haben.

Da ist kein Auge trocken geblieben - mit einer Mischung aus Comedy, Kabarett und Entertainment hat Markus Maria Profitlich auf seine ganz eigene Art das Publikum im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg am Samstagabend in seinen Bann gezogen. Markus Maria Profitlich versteht es, die Genre zu kombinieren, und das nach aller Kunst der...