Mauerfall 1989: Veranstaltung in Dorf im Erzgebirge erinnert daran

Die Schönheider Ortsgruppe der CDU lädt zu einer Veranstaltung ein, bei der an die Grenzöffnung vor 36 Jahren erinnert werden soll.

An den Fall der Berliner Mauer vor 36 Jahren wird am Sonntag in Schönheide erinnert. Auf dem Platz vor dem Rathaus der Gemeinde spricht ab 15.30 Uhr Thomas Colditz aus Aue. Der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete blickt auf die gewaltfreie und damals für viele überraschende Öffnung der innerdeutschen Grenze vom 9. November 1989 und die damit...