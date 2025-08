Millioneninvestition im Erzgebirge: So schützt sich eine Stadt vor Hochwasser – und wertet die City auf

An der Zwickauer Mulde in Aue haben die Arbeiten für einen besseren Hochwasserschutz begonnen. Bis 2027 werden diese dauern. In den Bauplänen verbirgt sich auch eine Überraschung.

