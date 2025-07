„Mir haben die Knie gezittert“: Schneeberger Bürgermeister gewinnt und verliert bei Wette

Am Montag haben zahlreiche Besucher die Bürgermeister-Wette in Schneeberg verfolgt. Stadtoberhaupt Ingo Seifert sollte das Steigerlied auf der Trompete spielen - mit überraschendem Ausgang.

Zur diesjährigen Bürgermeister-Wette am Montagnachmittag in Schneeberg regnete es in Strömen. Trotzdem waren zahlreiche Zuschauer auf den Marktplatz gekommen, wo auf der Bühne ein sichtlich nervöser Bürgermeister stand.