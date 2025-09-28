Mutige Anwohner helfen Polizei bei Einbrecherjagd im Erzgebirge – Tatverdächtige gefasst

In Lößnitz hat es einen versuchten Einbruch in ein Landwirtschaftsgebäude gegeben. Anwohner halfen der Polizei nicht nur mit Hinweisen bei der Fahndung.

Mit Hilfe von Zeugen und Anwohnern ist es der Polizei am Samstagabend kurz nach 21 Uhr in Lößnitz gelungen, Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Beobachtet wurden die mutmaßlichen Täter dabei, wie sie das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes an der Hauptstraße im Ortsteil Affalter anfuhren und anschließend über ein Fenster in ein...