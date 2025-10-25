Nach dramatischem Feuerwehr-Unfall im Erzgebirge: Jetzt haben die Eibenstocker ihr neues Fahrzeug

Mit viel Blaulicht und lautem Signalhorn wurde das neue Fahrzeug bei der Feuerwehr in Eibenstock in Empfang genommen. Die Geschichte davor war dramatisch.

Der dreijährige Curt Staab und sein großer Bruder Christoph (7) haben am Donnerstag ganz gespannt am Depot der Freiwilligen Feuerwehr Eibenstock die Ankunft des neuen Feuerwehrautos erwartet. Sie und andere Kinder und Jugendliche sowie Mitglieder von Feuerwehren aus Eibenstock und Umgebung standen Spalier. Die Aufregung war verständlich, denn...