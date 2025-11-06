Nach Geldautomaten-Sprengung im Erzgebirge: Sparkasse und Friseur wieder geöffnet

Nach der Zerstörung durch eine Geldautomaten-Explosion kehrt neues Leben in die Schneeberger Siedlung zurück. Friseur und Sparkasse sind endlich wieder geöffnet.

Große Freude in der Schneeberger Siedlung: Knapp neun Monate nach der teilweisen Zerstörung des Flachbaus an der Thomas-Müntzer-Straße sind Sparkasse und Friseur wieder eingezogen. In der Nacht zum 19. Februar wurden durch Bankräuber die Geldautomaten gesprengt und ein riesiger Sachschaden angerichtet. Ein Teil des Gebäudes musste abgerissen...