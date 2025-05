Nach Messer-Vorfall an Schule im Erzgebirge: Ordnungsmaßnahme gegen 15-Jährigen ausgesprochen

Ein 15-Jähriger soll Mitschüler an der Oberschule Aue-Zelle mit einem Messer bedroht haben. Jetzt ist gegen ihn eine Ordnungsmaßnahme getroffen worden. Und ihm drohen unter Umständen weitere Konsequenzen.

Er hatte Aufsehen erregt: ein Messer-Vorfall an der Oberschule Aue-Zelle. Ein 15-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit soll am 18. März drei Mitschüler - zweimal 15 und einmal 16 Jahre alt - am Haupteingang mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin rückte die Polizei an, die den Jugendlichen kurzzeitig in Gewahrsam nahm. Verletzt wurde...