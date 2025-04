Nach Messervorfall an Schule im Erzgebirge: Oberbürgermeister fordert harte Konsequenzen

Nach dem Messervorfall an der Oberschule Aue-Zelle hat sich Oberbürgermeister Heinrich Kohl zu Wort gemeldet. Er fordert harte Konsequenzen für den 15-jährigen Tatverdächtigen. Unterdessen gibt es an der Schule eine neue Sicherheitsmaßnahme.

