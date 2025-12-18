Nach Radiologie-Schließung in Kurort im Erzgebirge: So geht es jetzt für Patienten weiter

Die Radiologie in Bad Schlema ist geschlossen. Für Patienten bedeutet das längere Anfahrtswege. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht, obwohl die Radiologie in Aue erheblich investiert hat.

Mit der Schließung der Radiologie im Ärztehaus „Am Kurpark" in Bad Schlema zum 30. September hat sich die medizinische Versorgung verschlechtert. Für eine Röntgenuntersuchung müssen Patienten lange Wege in Kauf nehmen. Die nächsten radiologischen Praxen, die diese Leistung anbieten, befinden sich laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV)...