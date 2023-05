Nach Schüssen in Eibenstock: Polizei widerspricht Fakenews

Nach den nächtlichen Schüssen in Eibenstock kommt die Stadt im Erzgebirge nicht nur Ruhe. Polizei widerspricht Gerüchten über vermeintliche Wohnungsdurchsuchungen.

Eibenstock. Nach den nächtlichen Schüssen in Eibenstock und einer Auseinandersetzung, bei der am Freitagabend drei Männer verletzt worden waren, kommen die Bewohner der Erzgebirgsstadt nicht zur Ruhe.

Der 23-jährige mutmaßliche Schütze war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mit zwei Männern (16 und 33 Jahre alt) in Streit geraten. Dabei verletzte er sie. Ob er auf sie schoss, dazu laufen noch die Ermittlungen - nicht nur in der Stadt selbst. Polizeibeamte konnten den Täter wenig später nur durch einen Schuss stoppen. Er wurde schwer verletzt.



Obwohl am Samstagvormittag alles ruhig blieb, schaukelte sich die Situation über den Tag hoch. Offenbar machten sich Unbekannte einen Scherz daraus, die Gerüchteküche zu befeuern. Wie Dirk Haubold, Polizeiführer vom Dienst, am Samstagabend auf Nachfrage der "Freien Presse" bestätigte, machten Falschmeldungen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz in Eibenstock in den sozialen Medien die Runde.

Es wurde behauptet, dass die Menschen zuhause bleiben sollen. Angekündigt wurden Wohnungsdurchsuchungen von Beamten des Landeskriminalamtes. "Das ist natürlich absurd", so der Diensthabende der Chemnitzer Polizei. Weil auch eine entsprechende Anfrage von der in Aufruhr versetzten Stadtverwaltung kam, habe man entschieden, mithilfe des Social-Media-Teams diesen Fakenews in den sozialen Netztwerken wie Twitter zu widersprechen.

Zu den laufendenden Ermittlungen äußerte sich die Polizei am Abend nicht. Nicht bestätigt werden kann auch das Gerücht, dass der mutmaßliche Schütze bei seinen Taten unter Drogen gestanden habe. (ka)