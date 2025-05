Neue Baustelle auf Bundesstraße im Erzgebirge überrascht Autofahrer

An der Bundesstraße 101 in Aue gibt es eine neue Baustelle. Ein Bagger gräbt an der Straße. Warum und wie lange?

Von einer neuen Baustelle werden Autofahrer seit kurzem auf der Bundesstraße 101 (Schwarzenberger Straße) in Aue überrascht. Nur unweit der Grundschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ ist derzeit die Fahrspur eingeengt, ein Bagger gräbt an der Straße. Warum und wie lange? Wie die Stadtverwaltung von Aue-Bad Schlema berichtet, ist die... Von einer neuen Baustelle werden Autofahrer seit kurzem auf der Bundesstraße 101 (Schwarzenberger Straße) in Aue überrascht. Nur unweit der Grundschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ ist derzeit die Fahrspur eingeengt, ein Bagger gräbt an der Straße. Warum und wie lange? Wie die Stadtverwaltung von Aue-Bad Schlema berichtet, ist die...