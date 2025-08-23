Neue Eislaufsaison im Erzgebirge: Gemeinde Schönheide verlangt mehr Geld fürs Eislaufen

Wer im kommenden Winter im Eisstadion in Schönheide seine Runden drehen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Was die Gründe für die Preissteigerung sind.

Gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Instandhaltung führt Schönheides Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) als Gründe dafür an, dass ab der neuen Saison höhere Entgelte fürs Eislaufen im Schönheider Eisstadion gelten. Dazu hatte es zuvor eine Kalkulation durch die Verwaltung gegeben. Die letzte war von 2023. Über die neuen... Gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Instandhaltung führt Schönheides Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) als Gründe dafür an, dass ab der neuen Saison höhere Entgelte fürs Eislaufen im Schönheider Eisstadion gelten. Dazu hatte es zuvor eine Kalkulation durch die Verwaltung gegeben. Die letzte war von 2023. Über die neuen...