Regionale Nachrichten und News
  • Neue Eislaufsaison im Erzgebirge: Gemeinde Schönheide verlangt mehr Geld fürs Eislaufen

Fürs Eislaufen im Eisstadion Schönheide wird in der neuen Saison mehr Geld verlangt.
Bild: Niko Mutschmann
Fürs Eislaufen im Eisstadion Schönheide wird in der neuen Saison mehr Geld verlangt.
Fürs Eislaufen im Eisstadion Schönheide wird in der neuen Saison mehr Geld verlangt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Neue Eislaufsaison im Erzgebirge: Gemeinde Schönheide verlangt mehr Geld fürs Eislaufen
Redakteur
Von Heike Mann
Wer im kommenden Winter im Eisstadion in Schönheide seine Runden drehen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Was die Gründe für die Preissteigerung sind.

Gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Instandhaltung führt Schönheides Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) als Gründe dafür an, dass ab der neuen Saison höhere Entgelte fürs Eislaufen im Schönheider Eisstadion gelten. Dazu hatte es zuvor eine Kalkulation durch die Verwaltung gegeben. Die letzte war von 2023. Über die neuen...
