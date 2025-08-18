Neuer Ärger beim Breitbandausbau im Erzgebirge: Bürger beschweren sich über unzumutbare Gehwege

In der Großen Kreisstadt werden derzeit Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. Doch das beauftragte Unternehmen verschließt die Gräben wohl nur provisorisch. Auch die Stadtverwaltung ist unzufrieden.

Bau-Gräben, die nur provisorisch mit Steinen und Erde verfüllt werden, oder die lediglich mit Betonsteinen verschlossen wurden: Bettina und Bert Bettchneider aus Aue können nicht nachvollziehen, was gerade auf einigen Fußwegen der Stadt zu sehen ist.