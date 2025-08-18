Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Neuer Ärger beim Breitbandausbau im Erzgebirge: Bürger beschweren sich über unzumutbare Gehwege

Der Glasfaser-Ausbau für schnelle Internetverbindung geht in Aue voran. Doch es gibt Probleme bei den Bauarbeiten.
Der Glasfaser-Ausbau für schnelle Internetverbindung geht in Aue voran. Doch es gibt Probleme bei den Bauarbeiten. Bild: Sina Schuldt/dpa
Der Glasfaser-Ausbau für schnelle Internetverbindung geht in Aue voran. Doch es gibt Probleme bei den Bauarbeiten.
Der Glasfaser-Ausbau für schnelle Internetverbindung geht in Aue voran. Doch es gibt Probleme bei den Bauarbeiten. Bild: Sina Schuldt/dpa
Aue
Neuer Ärger beim Breitbandausbau im Erzgebirge: Bürger beschweren sich über unzumutbare Gehwege
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Großen Kreisstadt werden derzeit Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. Doch das beauftragte Unternehmen verschließt die Gräben wohl nur provisorisch. Auch die Stadtverwaltung ist unzufrieden.

Bau-Gräben, die nur provisorisch mit Steinen und Erde verfüllt werden, oder die lediglich mit Betonsteinen verschlossen wurden: Bettina und Bert Bettchneider aus Aue können nicht nachvollziehen, was gerade auf einigen Fußwegen der Stadt zu sehen ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.07.2025
2 min.
Floßgraben im Erzgebirge zeitweise leer: Jetzt gibt es eine Erklärung – und ein Problem
So sieht er aus, wenn er Wasser führt: der Floßgraben.
Im Floßgraben in Aue ist wieder mehr Wasser. Das läuft aber anders in den Graben als sonst. Denn es gibt ein Problem.
Caspar Leder
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
28.03.2025
4 min.
Breitbandausbau im Erzgebirge: Warum sich in zwei Orten vorerst gar nichts mehr bewegt
Signal auf Rot: Der Breitbandausbau in Bärenstein ist zum Stillstand gekommen – wie auch in der Nachbargemeinde Sehmatal. Im Vorjahr erfolgten in Bärenstein die vorerst letzten Arbeiten.
Sehmatal, Bärenstein und Crottendorf haben vor vier Jahren einen eigenen Weg für schnelles Internet eingeschlagen. Zwei Jahre im Verzug ruhen die Bauarbeiten mittlerweile ganz. Sterben die Projekte?
Antje Flath
Mehr Artikel