Neuer Prozess um brutalen Angriff in der Neujahrsnacht in Aue: Täter kommt eher aus der Haft

An der Auer Schulbrücke wurde in der Neujahrsnacht 2023 ein Mann zusammengeschlagen. Der erste Prozess vor dem Landgericht Chemnitz hatte ein Nachspiel. Eine Vergewaltigungsanklage sorgte für eine neue Wendung im Gerichtssaal.

In der Neujahrsnacht 2023 war an der Auer Schulbrücke ein 38-Jähriger angegriffen worden. Durch die Tritte und Schläge war er fast gestorben. Die brutale Tat sorgte in der Stadt für Fassungslosigkeit. Sie wurde als versuchter Totschlag angeklagt.