Neues Bistro eröffnet in Schneeberg: Döner-Unternehmer bringt jetzt italienische Küche ins Erzgebirge

Ahmad Almohamad, bekannt durch „Mister Döner“, eröffnet am Mittwoch sein neues Bistro „Misses Pizza“ in Schneeberg. Der Syrer setzt dabei auf authentische italienische Küche.

Gute Neuigkeiten in der Schneeberger Gastroszene: Am Mittwoch wird das ehemalige „Black & White“ an der Silberbachstraße 2a als Bistro-Restaurant „Misses Pizza“ neu eröffnet. Damit wagt Ahmad Almohamad, der bereits mehrere Dönerläden in der Region hat, den nächsten Schritt.