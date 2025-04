Neues Sushi-Restaurant im Erzgebirge eröffnet: „Kann definitiv mit den Läden in Chemnitz und Zwickau mithalten“

In der Innenstadt von Aue gibt es seit wenigen Tagen ein neues Restaurant, in dem Sushi und asiatische Speisen angeboten werden. Die ersten Rezensionen sind sehr gut.

Es ist kurz nach 11 Uhr. Im Restaurant „Chopsticks“ in der Auer Innenstadt klingelt das Telefon von Betreiberin Bui Thi Bich Ngoc fast im Minutentakt. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es hier ein gastronomisches Angebot gibt, das es so vorher in Aue und der näheren Umgebung noch nicht gab: Sushi.