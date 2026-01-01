Neujahrsputz im Erzgebirge: Preisschild lässt Helfer aufhorchen

Während die einen böllern, was das Zeug hält, räumen andere deren Müll weg. Zwei Bauhofmitarbeiter haben am Neujahrsmorgen in Lauter klar Schiff gemacht.

Viel Schlaf hatte Uwe Miller in der Silvesternacht nicht. Der Bauhofleiter von Lauter fuhr von halb eins bis halb zwei am Danelchristlgut Winterdienst. Dort gab es starke Schneeverwehungen. Um den Silvestergästen des Hotels eine sichere Heimreise zu ermöglichen, musste Miller ran. Viel Schlaf hatte Uwe Miller in der Silvesternacht nicht. Der Bauhofleiter von Lauter fuhr von halb eins bis halb zwei am Danelchristlgut Winterdienst. Dort gab es starke Schneeverwehungen. Um den Silvestergästen des Hotels eine sichere Heimreise zu ermöglichen, musste Miller ran.