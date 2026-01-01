MENÜ
Uwe Miller musste nicht nur den Neujahrsputz übernehmen, sondern fuhr in der Nacht auch Winterdienst.
Uwe Miller musste nicht nur den Neujahrsputz übernehmen, sondern fuhr in der Nacht auch Winterdienst. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Uwe Miller (links) und Frank Weißflog räumten den Müll der Silvesternacht weg.
Uwe Miller (links) und Frank Weißflog räumten den Müll der Silvesternacht weg. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Eine ganze Lkw-Ladung Silvestermüll kam allein in Lauter zusammen.
Eine ganze Lkw-Ladung Silvestermüll kam allein in Lauter zusammen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Neujahrsputz im Erzgebirge: Preisschild lässt Helfer aufhorchen
Von Katja Lippmann-Wagner
Während die einen böllern, was das Zeug hält, räumen andere deren Müll weg. Zwei Bauhofmitarbeiter haben am Neujahrsmorgen in Lauter klar Schiff gemacht.

Viel Schlaf hatte Uwe Miller in der Silvesternacht nicht. Der Bauhofleiter von Lauter fuhr von halb eins bis halb zwei am Danelchristlgut Winterdienst. Dort gab es starke Schneeverwehungen. Um den Silvestergästen des Hotels eine sichere Heimreise zu ermöglichen, musste Miller ran.
