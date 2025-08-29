Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neustart für Traditionsunternehmen im Erzgebirge: Produktion bei Curt Bauer wieder aufgenommen

Gewebe für hochwertige Bettwäsche wird bei Curt Bauer in Aue produziert.
Gewebe für hochwertige Bettwäsche wird bei Curt Bauer in Aue produziert.
Neustart für Traditionsunternehmen im Erzgebirge: Produktion bei Curt Bauer wieder aufgenommen
Von Heike Mann
Nach der Insolvenz von Curt Bauer in Aue war unklar, ob es am Standort weitergeht. Mit einem Paukenschlag wartet nun der neue Eigentümer auf.

Eine überraschende Nachricht für die Stadt Aue-Bad Schlema: Unter ihrem neuen Eigentümer, der Curt Bauer Group GmbH, geht die Produktion bei Curt Bauer in Aue weiter. Wenn auch in einem deutlich geringeren Maßstab als bis zum Frühjahr 2024, als das Traditionsunternehmen Insolvenz anmelden musste. 35 Mitarbeiter behalten am Standort ihre...
