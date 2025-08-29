Neustart für Traditionsunternehmen im Erzgebirge: Produktion bei Curt Bauer wieder aufgenommen

Aue
Nach der Insolvenz von Curt Bauer in Aue war unklar, ob es am Standort weitergeht. Mit einem Paukenschlag wartet nun der neue Eigentümer auf.
Eine überraschende Nachricht für die Stadt Aue-Bad Schlema: Unter ihrem neuen Eigentümer, der Curt Bauer Group GmbH, geht die Produktion bei Curt Bauer in Aue weiter. Wenn auch in einem deutlich geringeren Maßstab als bis zum Frühjahr 2024, als das Traditionsunternehmen Insolvenz anmelden musste. 35 Mitarbeiter behalten am Standort ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.