Oberschule Westerzgebirge erhält Preisgeld für Denkmalprojekt

Für die Arbeit rund um das Denkmal am Kohlweg und den Todesmarsch von Schlema 1945 gibt es eine Finanzspritze aus Dresden.

Aue-Bad Schlema.

Die Oberschule Westerzgebirge in Aue-Bad Schlema erhält über das Programm „Pegasus“ ein dreistelliges Preisgeld für das Projekt „Der Todesmarsch von Schlema 1945“/Denkmal am Kohlweg. Das teilte das Kultusministerium mit. Demnach erhalten landesweit 22 Schulen für 26 Projektideen finanzielle Unterstützung von 250 bis 500 Euro. Neben dem Preisgeld bekommen die Schulen eine Einladung zu einem Bildungstag. Kultusminister Conrad Clemens beglückwünschte die Preisträger und bedankte sich bei den beteiligten Lehrkräften. „Die Auseinandersetzung mit Denkmalen bedeutet auch, anhand der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft zu lernen. Kurzum: Denkmale sind ideale außerschulische Lernorte“, so Kultusminister Conrad Clemens. (kru)